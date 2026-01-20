Yapılan açıklamada, iş birliğinin "Veri Merkezi Modernizasyonu" projesini kapsadığı belirtildi. Anlaşmanın mali detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Sipariş İçeriği: Sunucu Donanım Tedariği

Toplam Bedel (KDV Dahil): 906.840 USD

Türk Lirası Karşılığı: 39.240.871 TL

TGS'NİN DİJİTAL ALTYAPISI ARD BİLİŞİM'E EMANET

Uluslararası standartlarda yer hizmetleri sunan TGS Yer Hizmetleri A.Ş., veri merkezi altyapısını modernize etmek için ARD Bilişim'in teknolojik çözümlerini tercih etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesinin beklendiği vurgulandı. 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan ARDYZ, bu hamlesiyle bilişim ve havacılık teknolojileri alanındaki portföyünü daha da güçlendirmiş oldu.