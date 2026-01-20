Bilişim sektörünün güçlü oyuncularından ARD Grup Bilişim (ARDYZ), Türk Hava Yolları (THY) ve HAVAŞ ortaklığıyla faaliyet gösteren TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'den büyük bir sipariş aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, iş birliğinin "Veri Merkezi Modernizasyonu" projesini kapsadığı belirtildi. Anlaşmanın mali detayları ise şu şekilde paylaşıldı:
Sipariş İçeriği: Sunucu Donanım Tedariği
Toplam Bedel (KDV Dahil): 906.840 USD
Türk Lirası Karşılığı: 39.240.871 TL
TGS'NİN DİJİTAL ALTYAPISI ARD BİLİŞİM'E EMANET
Uluslararası standartlarda yer hizmetleri sunan TGS Yer Hizmetleri A.Ş., veri merkezi altyapısını modernize etmek için ARD Bilişim'in teknolojik çözümlerini tercih etti.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesinin beklendiği vurgulandı. 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan ARDYZ, bu hamlesiyle bilişim ve havacılık teknolojileri alanındaki portföyünü daha da güçlendirmiş oldu.