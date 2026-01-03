Güney Amerika’nın en büyük ekonomilerinden Arjantin, enflasyon ve kur kriziyle mücadelesinde yeni bir sayfa açtı.

Ancak yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle birlikte yerel para birimi Peso’da yaşanan dalgalanma, ekonomi yönetimini harekete geçirdi.

İLK GÜNDE 200 MİLYON DOLARLIK MÜDAHALE İDDİASI

Konuya yakın kaynaklardan alınan ancak resmi makamlarca henüz teyit edilmeyen bilgilere göre Hazine Bakanlığı cuma günü piyasaya yaklaşık 150 milyon ila 200 milyon dolar arasında satış gerçekleştirdi.

Arjantin Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, bu hamlenin yeni kur rejimine geçiş sürecindeki "şok dalgalarını" yumuşatmayı amaçladığı belirtiliyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Aralık ayında duyurulan ve yılbaşında yürürlüğe giren yeni çerçeveye göre, Arjantin döviz kurunda daha esnek bir yapıya geçti:

• Eski Sistem: Peso'nun işlem bantları aylık sabit bir oranla sınırlıydı.

• Yeni Sistem: İşlem bantları artık aylık yüzde 1 ile sınırlanmak yerine, aylık enflasyon oranıyla paralel şekilde genişleyecek.

Bu yeni sistemin ilk işlem gününde Peso, Amerikan Doları karşısında yüzde 1,4 değer kaybederek 1.475 seviyesine geriledi.

KRİTİK TARİH ÖNCESİ YATIRIMCI GÜVENİ TAM

Ekonomi yönetiminin piyasaya müdahalesi sürerken, uluslararası piyasalarda Arjantin varlıklarına olan güvenin korunduğu görülüyor.

Ülkenin 9 Ocak tarihinde yapması gereken kritik dolar tahvil ödemesi öncesinde yatırımcılar iyimserliğini koruyor.

Bloomberg verilerine göre:

• 2030 ve 2038 vadeli tahviller, dolar başına 75 sentin üzerinde işlem görüyor.

• Bu oranlar, piyasaların Arjantin'in anapara ve faiz yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güçlü bir inanca sahip olduğunu gösteriyor.