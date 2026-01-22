22 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de konut piyasası için milat yaşanıyor. Merkez Bankası'nın beklentileri aşan 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankalarda kredi hesaplama ekranları güncellendi. Ziraat Bankası'nın kiracıları ev sahibi yapmak için devreye soktuğu 180 ay vadeli pakette rakamlar öyle bir yere geldi ki, artık "kiradayım" demek mantıksız hale geldi.

100 Puanlık İndirim Sonrası 1.5 Milyon TL Taksit Tablosu

Merkez'in hamlesi sonrası konut kredisi faizlerinde beklenen "psikolojik eşik" aşıldı. İşte 1,5 Milyon TL kredi için 15 yıllık yeni ödeme planı:

Dikkat: 180 ay vadede taksitler bugün İstanbul ve Ankara'daki ortalama kira bedellerinin bile altına geriledi. Yani her ay ev sahibine vereceğiniz parayı bankaya verip "kendi evinizin" tapusunu alabiliyorsunuz.

"FİYATLAR FIRLAMADAN ELİNİ ÇABUK TUT" DÖNEMİ BAŞLADI

Ekonomistler uyarıyor: Faiz indirimi sadece kredi çekenin değil, ev satanın da iştahını kabarttı. Faizlerin düşmesiyle birlikte ilan sitelerindeki ev fiyatlarının bu gece itibarıyla %5-10 artması bekleniyor.

Kredi faizindeki 100 puanlık düşüşten kar etmek isteyenlerin, ev sahipleri etiketi değiştirmeden kapora aşamasına geçmesi hayati önem taşıyor.

KİMLER "HEMEN" ŞUBEYE GİTMELİ?

Ziraat Bankası’nın bu tarihi 15 yıllık vadesinden yararlanmak için "gizli" şartlar da netleşti: İndirimli oranlar ve uzun vade özellikle "Enerji Sınıfı A" olan yeni binalarda %90'a kadar kredi imkanı sunuyor.

Faiz indi diye herkese kredi yok! Banka, 180 ay boyunca aksatmadan ödeyecek "tertemiz" bir findeks notu arıyor. Maaşını Ziraat'ten alanlar için ek faiz indirimleri masada.

TAKSİTLER ERİRKEN TAPU SİZİN OLACAK

Uzmanların ortak görüşü net: "Bugün 38 bin TL ödemek zor gelebilir ama 3 yıl sonra asgari ücretin 60 bin TL, kiranın 80 bin TL olduğu bir dünyada bu taksit çerez parası kalacak." Borç sabit kalırken evinizin değeri ve geliriniz artacak.