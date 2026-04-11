Savunma sanayi devi ASELSAN (ASELS), 6-10 Nisan 2026 haftasında Borsa İstanbul’un en çok ilgi gören hisselerinden biri oldu. Haftalık bazda toplamda 12,13 milyar TL net alım farkıyla kapatan hissede, yabancı yatırımcıların aracı kurumu Bank of America (BofA) üzerinden gelen alımlar damga vurdu.

BOFA VE TACİRLER ALIMDA ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Haftalık verilere göre alıcılar tarafında çok güçlü bir kurumsal iştah gözlemlendi. Özellikle Bank of America’nın alımların neredeyse yarısını tek başına üstlenmesi dikkat çekti.

En Çok Alım Yapan İlk 3 Kurum:

Bank of America: 12.529.980 Lot (%49,36) – Maliyet: 361,82 TL

Tacirler Yatırım: 7.037.056 Lot (%27,72) – Maliyet: 368,39 TL

HSBC: 5.102.902 Lot (%20,10) – Maliyet: 370,72 TL

Listenin devamında Yatırım Finansman ve Colendi Menkul yer alırken, alımların büyük oranda ilk üç kurumda yoğunlaştığı görüldü.

SATIŞ TARAFI DAHA DAĞINIK SEYRETTİ

Satıcılar tarafında yerli banka iştirakleri ve özel aracı kurumlar ön plandaydı. Satışların "Diğer" kategorisinde yoğunlaşması, küçük yatırımcının kâr realizasyonuna gittiğini, buna karşın kurumsal tarafta satışların daha dengeli dağıldığını gösteriyor.

En Çok Satış Yapan İlk 5 Kurum:

Ak Yatırım: -3.178.845 Lot (%12,52)

Deniz Yatırım: -2.845.560 Lot (%11,21)

Ziraat Yatırım: -2.613.637 Lot (%10,30)

Garanti BBVA: -2.405.033 Lot (%9,47)

Vakıf Yatırım: -2.203.786 Lot (%8,68)

ASELS HİSSELERİ NE DURUMDA?

ASELS hissesi haftalık bazda yüzde 20’den fazla yükseldi. Hisseler haftayı 398,50 TL’den kapatırken, 3 ayda yüzde 42,32 prim yaptı.

