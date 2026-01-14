ASELSAN (ASELS) hisselerinde teknik görünüm güçlü seyrini sürdürüyor. Hisse günü %2,39 yükselişle 289,75 TL seviyesinden tamamlarken, raporda kritik eşik olarak izlenen 268,58 TL trend değişim seviyesinin üzerinde kalıcılık korunuyor. Teknik göstergeler, bu seviye üzerinde kalındığı sürece ana trendin yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor.

TREND: GÜÇLÜ YUKARI YÖNLÜ YAPI DEVAM EDİYOR

Teknik analizde süper trend göstergesi 268,58 TL seviyesini ana trend eşiği olarak işaret ediyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece, hissede yukarı yönlü trendin korunma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde bu bölge ana destek ve trend kırılım noktası olarak öne çıkıyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Rapora göre ASELSAN’da öne çıkan teknik seviyeler şu şekilde:

Destekler:

283,92 TL

278,08 TL

273,67 TL

Dirençler:

294,17 TL

298,58 TL

304,42 TL

Hissenin 294 TL üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükselişin 298 – 304 bandına doğru ivme kazanabileceği, geri çekilmelerde ise 283 – 268 bandının kritik destek bölgesi olduğu ifade ediliyor.

HAREKETLİ ORTALAMALAR: GÜÇLÜ POZİTİF AYRIŞMA

ASELSAN hissesi;



50 günlük ortalama: 220,11 TL

100 günlük ortalama: 203,40 TL

200 günlük ortalama: 178,31 TL

seviyelerinin oldukça üzerinde fiyatlanıyor. Bu görünüm, orta ve uzun vadede teknik yapının net şekilde pozitif bölgede olduğuna işaret ediyor.

GÖSTERGELER: TREND GÜÇLÜ, AŞIRI ALIM BÖLGESİ ÖNE ÇIKIYOR

RSI (14): 86,66 → Aşırı alım bölgesinde, yönü yukarı.

MACD: Sıfır çizgisinin üzerinde ve yükseliş yönlü.

Momentum: Aşırı alım bölgesinde, kısa vadede yönü aşağı.

Bu tablo, ana trendin güçlü olduğunu ancak kısa vadede düzeltme veya soluklanma hareketlerinin de teknik olarak olası hale geldiğini gösteriyor.

İŞLEM HACMİ: YÜKSEK İLGİ SÜRÜYOR

Son işlem gününde hacim yaklaşık 15,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Hacim, yıllık ortalamanın yaklaşık %192 üzerinde bulunuyor. Bu durum, yükselişin güçlü bir yatırımcı ilgisiyle desteklendiğine işaret ediyor.

ASELSAN hisselerinde teknik tablo, 268,58 TL üzerinde kalındığı sürece ana yönün yukarı olduğunu gösteriyor. Kısa vadede RSI ve momentum göstergeleri nedeniyle dalgalı seyir ve sınırlı düzeltmeler görülebilse de, mevcut yapıda trend bozulmuş değil. Yukarı yönde 294 TL ve üzerindeki kalıcılık, teknik olarak yeni zirve denemelerinin önünü açabilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 283 TL – 268 TL bandı kritik destek bölgesi olarak izleniyor.

Yasal Uyarı:

Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda yapılan işlemler risk içerir.