Türk savunma sanayiinin amiral gemisi ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma yeteneklerini zirveye taşıyacak yeni bir iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan dev bütçeli anlaşma, yerli ve milli hava savunma ekosistemine büyük bir ivme kazandıracak.

TESLİMATLAR 2028-2032 YILLARI ARASINDA YAPILACAK

ASELSAN tarafından KAP'a gönderilen resmi açıklamaya göre 780.000.000 euro (avro) tutarındaki sözleşme, kritik hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesini kapsıyor.

Stratejik öneme sahip bu projenin takvimi de netleşti. Sözleşme altındaki teknoloji ve sistem teslimatlarının 2028 ile 2032 yılları arasında periyodik olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ASELSAN, milyar dolarlık bu yeni iş ilişkisinin şirketin finansal performansına ve ileriye dönük ciro hedeflerine doğrudan olumlu etki yapacağını vurguladı. Savunma uzmanları, bu ölçekteki uzun vadeli bir anlaşmanın şirketin Ar-Ge gücünü ve üretim sürdürülebilirliğini destekleyeceğine dikkat çekiyor.

ASELSAN'dan KAP'a Yapılan Resmi Açıklama:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir."

Gelişmenin ardından gözler Borsa İstanbul'da işlem gören ASELS hisselerinde olacak.