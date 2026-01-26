Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, ASELSAN uluslararası pazarda yeni bir iş birliğine imza attı. Söz konusu anlaşma, şirketin ileri teknoloji ürünlerinin doğrudan satışını kapsıyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI VE KAPSAMI

İmzalanan ihracat sözleşmeleri çerçevesinde Asya Pasifik bölgesindeki müşterilere şu sistemlerin satışı gerçekleştirilecek:

Haberleşme Sistemleri: İleri teknoloji askeri haberleşme altyapıları.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İnsansız Deniz Araçları (İDA): Deniz platformlarına yönelik özel faydalı yüklerin doğrudan satışı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.