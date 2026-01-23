Asgari ücret işveren desteğine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 2026 yılı için geçerli olacak uygulamada destek tutarı artırılırken, işverenlerin yararlanma şartları da netleşti.

Asgari ücret işveren desteğinin artırılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile işverenlerin işgücü maliyetlerinin azaltılması, istihdamın korunması ve kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

DESTEK TUTARI BİN 270 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yasayla birlikte asgari ücret işveren desteği, 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 27 artırılarak aylık bin 270 liraya yükseltildi. Destek, çalışan başına uygulanacak.

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında günlük 100 lira olarak hayata geçirilmişti. 2025 yılında aylık bin lira olarak uygulanan destek, 2026 yılı için artırılmış oldu.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Asgari ücret desteğinden, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için yararlanılabilecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın özel sektör işverenleri destek kapsamına giriyor.

2026 yılında destekten yararlanabilmek için işverenlerin, 2025 yılının Ocak-Aralık döneminde bildirdikleri sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Destek uygulaması, 1 Ocak 2026'dan önce kurulan işyerleri ile bu tarihten sonra tescil edilen işyerleri için farklı usullerle yürütülecek.

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini zamanında ödemeyen ya da çalışanlarını sigortalı göstermediği tespit edilen işverenler destekten yararlanamayacak.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu veya idari para cezası bulunan işverenler de asgari ücret desteği kapsamı dışında bırakılacak.

DESTEK NEREDEN KARŞILANACAK?

Asgari ücret desteği, 2026 yılının Ocak-Aralık dönemini kapsayacak şekilde uygulanacak. Destek tutarları İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak ve işverenlerin SGK'ya olan prim borçlarından mahsup edilecek.