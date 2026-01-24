Hafta sonu planlarını etkileyen kesintiler, ASKİ'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Ekiplerin arızalara müdahalesi sürerken, kesintilerin akşam saatlerine kadar, bazı bölgelerde ise gece yarısına kadar devam etmesi öngörülüyor.

İŞTE İLÇE İLÇE KESİNTİ PROGRAMI VE TAHMİNİ BİTİŞ SAATLERİ

ASKİ verilerine göre etkilenen bölgeler ve şebekeye yeniden su verilmesi planlanan saatler şöyle:

• 📍 YENİMAHALLE

o Neden: Arıza Kaynaklı

o Kesinti Başlangıcı: 23.01.2026 - 22:25

o Tahmini Bitiş: Bu akşam saat 20:00

• 📍 KAZAN (KAHRAMANKAZAN)

o Neden: Arıza Kaynaklı

o Kesinti Başlangıcı: 24.01.2026 - 08:20

o Tahmini Bitiş: Bu gece saat 23:00

• 📍 ETİMESGUT

o Neden: Arıza Kaynaklı

o Kesinti Başlangıcı: 24.01.2026 - 09:45

o Tahmini Bitiş: Bu akşam saat 21:00

Belirtilen saatler, arızanın büyüklüğüne ve teknik şartlara göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.