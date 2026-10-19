Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle temettü hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

MKK tarafından Merkezi Kaydi Sistem bünyesinde yürütülen hak kullanım işlemleri doğrultusunda, Astor Enerji'nin nakit temettü ödemelerinin 19 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandığı açıklandı.

15 Ekim 2026 tarihinde hak kullanımı (ex-date) gerçekleşen kâr payı ödemesinde, borsa takas kuralları (T+2) gereği nakit bakiyeler yatırımcıların aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına yansıtıldı.

KİŞİ BAŞI NET VE BRÜT TEMETTÜ RAKAMLARI

Astor Enerji'nin gerçekleştirdiği kâr payı ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde kaydedildi:

• Hisse Başı Brüt Temettü Tutarı: 2,1911471 TL

• Hisse Başı Net Temettü Tutarı: 1,862475 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 15 Ekim 2026

• Ödeme Tamamlanma Tarihi: 19 Ekim 2026

Şirket hissedarları, hesaplarına yansıyan net tutarları yatırım hesaplarının nakit bakiyelerinde görüntüleyebilecekler.

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