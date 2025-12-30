Avalanche (AVAX), son dönemde 36 – 39 dolar bandına sıkışarak yatırımcılarını bir miktar bekletse de, teknik göstergeler bu durgunluğun fırtına öncesi sessizlik olabileceğine işaret ediyor. Piyasa analistleri, AVAX fiyatının bu dar banttaki hareketini bir "akümülasyon" (güç toplama) süreci olarak nitelendiriyor.

Teknik Seviyeler ve Beklentiler

Şu an için AVAX’ın önündeki en büyük engel 40 dolar direnci. Bu seviyenin üzerinde gelecek günlük ve haftalık kapanışlar, satış baskısını kırarak fiyatı hızlı bir şekilde 44 – 48 dolar bölgesine taşıyabilir. Eğer bu ivme kurumsal alımlarla desteklenirse, 50 dolar psikolojik sınırı kısa sürede test edilebilir.

Ekosistem Gücü Fiyatı Destekliyor

Sadece teknik grafikler değil, temel analiz tarafı da AVAX için olumlu sinyaller veriyor: özellikle Subnet yapıları ve oyun projeleri ekosistemi diri tutuyor. Kurumların kendi blokzincirlerini oluşturmasına olanak tanıyan altyapı, AVAX talebini orta vadede artıracak en büyük etken olarak görülüyor.

Destek Noktaları: Olası bir satış dalgasında 34 dolar ilk kale görevini görüyor. Ancak bu seviye kaybedilirse, boğaların en güçlü savunma yapacağı bölge 30 dolar bandı olacaktır.