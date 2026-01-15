Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı kasım ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 213,8 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 2,9 düşüşle 205,7 milyar avroya geriledi. Böylece AB, söz konusu ayda 8,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda ihracat, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 düşerek 240,2 milyar avro, ithalat yüzde 1,3 azalarak 230,3 milyar avro oldu. Bu dönemde Avro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 9,9 milyar avro olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,4 milyar avro ile ABD, 28,4 milyar avro ile İngiltere, 18,7 milyar avro ile İsviçre, 16,4 milyar avro ile Çin ve 9,6 milyar avro ile Türkiye olarak sıralandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,7 milyar avro ile Çin, 26,7 milyar avro ile ABD, 13 milyar avro ile İngiltere, 12,3 milyar avro ile İsviçre ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.

(AA)