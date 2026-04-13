Yenilenebilir enerji sektörünün önemli oyuncularından Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM), aracı kurumların merceğinde kalmaya devam ediyor. İş Yatırım, 13 Nisan 2026 tarihinde yayınladığı kapsamlı "Elektrik Sektörü Raporu" ile Aydem Enerji için güncel öngörülerini paylaştı.

HEDEF FİYATTA SINIRLI GÜNCELLEME

İş Yatırım, sektördeki genel görünüm ve şirket özelindeki beklentiler doğrultusunda Aydem için hedef fiyatında küçük bir revizyona gitti. Kurum, daha önce 40,63 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 40,30 TL seviyesine çekti. Hedef fiyattaki bu sınırlı düşüşe rağmen, hissenin mevcut performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak "Al" tavsiyesi değiştirilmedi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Raporun açıklandığı gün itibarıyla hissenin piyasa verileri ve beklenen getiri oranı şu şekilde gerçekleşti:

Aracı Kurum: İş Yatırım

Hedef Fiyat: 40,30 TL

Son Fiyat (Piyasa): 30,02 TL

Tavsiye: Al

Beklenen Prim Potansiyeli: %34,24

Rapor Tarihi: 13 Nisan 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.