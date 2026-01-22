Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Rezervlerin tarihi zirveye ulaştığını vurgulayan Şimşek, uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğinin sağlandığını belirtti.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programının etkilerine dikkat çekerek, brüt rezervlerde güçlü bir artış yaşandığını ifade etti. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürecinin de başarıyla ilerlediğini hatırlatan Şimşek, bu süreçle birlikte döviz pozisyonunda önemli bir iyileşme sağlandığını kaydetti.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve! Tarihinde ilk kez 200 milyar doları aştı

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde.

Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu.

Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık.

Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti.

Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."