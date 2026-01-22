Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 16 Ocak haftasında 205,18 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB rezervleri, tarihinde ilk kez 200 milyar dolar eşiğini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

BİR HAFTADA 9,11 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Rezervlerin haftalık seyrine bakıldığında ise bir önceki haftaya göre 9,11 milyar dolarlık artış kaydedildi. Söz konusu yükseliş, Merkez Bankası rezervlerinde son dönemde görülen güçlenme eğilimini ortaya koydu.