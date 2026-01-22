Ocak ayı itibarıyla yeni yıl için fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesi ve maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte, Merkez’in vereceği karar piyasalar için büyük önem taşıyordu.

Merkez Bankası, politika faiz oranını beklentilerin altında 100 baz puan indirdi. Böylece ocak ayında faiz oranı yüzde 38’den yüzde 37’e çekildi.

MERKEZ’DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLÜYDÜ

BIST 100 endeksi dün günü 12.728 puandan satıcılı kapatsa da küresel iyimserlik ve faiz indirimi beklentileriyle VİOP kontratları güne pozitif başladı.

TCMB’nin saat 14.00’te açıklayacağı karar öncesinde AA Finans’ın beklenti anketi, piyasanın yönünü ortaya koydu.

Ankete katılan 46 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim beklentisinde olduğunu ortaya koymuştu.

150 baz puanlık indirimle ocak ayında politika faizinin yüzde 36,50 seviyesine inmesi bekleniyordu.

GIDA FİYATLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararı sonrası yayımladığı metinde, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusunu yineledi.

Karar metninde özellikle ocak ayındaki gıda fiyatları kaynaklı yükselişe dikkat çekilirken, para politikasındaki sıkı duruşun fiyat istikrarı tam olarak sağlanana kadar süreceği net bir dille ifade edildi.

Kurul, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediğini not ederken, yeni yılın ilk ayına dair öncü verileri de değerlendirdi.

Metinde, ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda fiyatları öncülüğünde arttığına işaret edildi. Ancak Kurul, bu artışa rağmen enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin "sınırlı" kaldığı tespitinde bulundu.

TALEP DESTEĞİ AZALIYOR, RİSKLER SÜRÜYOR

Dezenflasyon sürecini destekleyen talep koşullarının etkisinin bir miktar azalsa da devam ettiğini belirten Merkez Bankası, risk haritasını da güncelledi.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında iyileşme sinyalleri alındığı, ancak bu kalemlerin dezenflasyon süreci açısından hala bir "risk unsuru" olmaya devam ettiği vurgulandı.

"AYRIŞMA OLURSA SIKILAŞMA GELİR"

Metindeki en kritik mesajlardan biri de olası bir senaryo değişikliğine dairdi. Merkez Bankası, atılacak adımların büyüklüğünün "toplantı bazlı ve ihtiyatlı" bir yaklaşımla belirleneceğini duyurdu. Piyasaya verilen net mesaj ise şöyle oldu:

"Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

İLAVE TEDBİRLER MASADA

Kredi ve mevduat piyasalarının da yakından izlendiğini belirten Kurul, öngörülenin dışında bir gelişme olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin sinyalini verdi.

Likidite yönetimi araçlarının da etkin kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankası, nihai hedefin enflasyonu orta vadede yüzde 5 seviyesine ulaştırmak olduğunu hatırlatarak, kararların veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınmaya devam edeceğini bildirdi.