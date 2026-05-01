Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hizmet dengesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, “ Bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, “Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100’e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

