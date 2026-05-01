Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hizmet dengesine yönelik değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.
Hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, “ Bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.
Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 1, 2026
Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır.
Bakan Şimşek, “Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100’e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz.” açıklamasında bulundu.