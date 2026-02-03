Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda "Van'da karla mücadele çalışmaları esnasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Karayolları camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.