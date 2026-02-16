İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yürütülen "Oturum Belgesi Dolandırıcılığı" operasyonunda önemli bir başarıya imza attı. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen bir şebeke çökertildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Filipinler uyruklu şahıslara ülkemizde çalışma amacıyla sahte evrak düzenleyerek oturum izni alacakları vaadinde bulundukları belirlendi. Şebekenin, bazı kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimini vererek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
February 16, 2026
ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 06:00 itibarıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda;
2'si Türk vatandaşı, 7'si Filipinler uyruklu olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sırasında suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delile el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.