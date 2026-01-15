Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Kalkınma Yolu Projesi kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi planlanan demir yolu hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KALKINMA YOLU VE ZENGEZUR KORİDORU VURGUSU

Uraloğlu, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirme açısından kritik rol üstlendiğini belirtti. Çin ve Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Asya'dan Basra Körfezi'ne ulaşan emtiaların, FAW Limanı üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı aracılığıyla Türkiye'ye taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

KAPASİTE VE SAAT KISITLAMALARI ORTADAN KALKACAK

Basra Körfezi'nden çıkan ürünlerin halihazırda Türkiye üzerinden Marmaray hattı kullanılarak Avrupa'ya ulaştırıldığını hatırlatan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu projesiyle mevcut kapasite ve saat kısıtlarının ortadan kaldırılacağını söyledi.

Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasiteyi ve kısıtlı saat kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. Kalkınma Yolu Projesi, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak" dedi.

HEDEF 2028

Demir yolu hattının ihalesinin bu yıl içinde yapılmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, ihale sürecinin ardından yapım çalışmalarının 4–5 yıl süreceğini ve projenin 2028 yılı içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

MARMARAY'DA KAPASİTE SORUNU

Marmaray sayesinde Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlandığını ancak şehir içi yolcu taşımacılığının yoğunluğu nedeniyle ana hat yük ve yolcu taşımacılığında kapasite sorunu yaşandığını belirten Uraloğlu, bu nedenle ilave çift hat demir yoluna ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

GÜZERGAH VE TEKNİK DETAYLAR

Uraloğlu, projenin güzergahına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Gebze–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–Çatalca demir yolu güzergahı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor ve devamında Halkalı–Kapıkule hattına bağlanıyor. Söz konusu demir yolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu olarak işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak."

İKİ HAVALİMANI DEMİR YOLUYLA BAĞLANACAK

Uraloğlu, söz konusu hat sayesinde Asya ile Avrupa arasında yüksek kapasiteli ve kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının sağlanacağını, ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın yüksek standartlı demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti.