Google Haberler

Borsa 20-24 Nisan 2026 haftasını yüzde 1,23’lük düşüş ile 14 bin 409,07 puandan kapattı. Bank of America'nın (BofA) alıp sattığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,23’lük düşüş ile 14 bin 409,07 puandan kapanışı yaptı. Borsa haftalık bazda prim kaybederken, Bank of America’da (BofA) satış ağırlıklı işlemler görüldü.

Haftalık bazda toplam net hacmin -6.127.793.982 TL olması, yabancı yatırımcının haftayı yoğun bir satış baskısıyla kapattığını ortaya koydu.

ALIM TARAFINDA BANKACILIK VE ENERJİ ÖN PLANDA

Yabancı yatırımcının satış ağırlıklı geçen haftasında, sınırlı da olsa alım yönünde tercih ettiği hisseler bankacılık ve enerji sektörlerinde yoğunlaştı:

ISCTR (İş Bankası): 19.784.798 Lot (%8,55) – Maliyet: 15,38 TL

ASTOR (Astor Enerji): 16.136.477 Lot (%6,97) – Maliyet: 211,65 TL

BIGEN: 14.403.344 Lot (%6,22)

EFOR: 13.971.241 Lot (%6,04)

KATMR: 13.429.346 Lot (%5,80)

Diğer: 153.747.922 Lot (%66,42)

Bank of America nın (BofA) bu hafta sattığı hisseler (20-24 Nisan 2026), Görsel 1

SATIM TARAFINDA SANAYİ DEVLERİNE DARBE

Satış tarafında ise lot miktarlarının büyüklüğü dikkat çekti. Özellikle sanayi ve perakende hisselerindeki çıkışlar toplam hacmi aşağı çekti:

SASA: -80.429.886 Lot (%8,38) – Maliyet: 3,02 TL

ADESE: -48.077.990 Lot (%5,01)

FENER: -44.294.144 Lot (%4,62)

ESEN: -41.974.555 Lot (%4,37)

MRGYO: -35.396.280 Lot (%3,69)

Diğer: -709.245.635 Lot (%73,92)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fonların Gözdesi 6 BIST Hissesinde Hedef Fiyat Potansiyeli Yüzde 50 ÜzerindeFonların Gözdesi 6 BIST Hissesinde Hedef Fiyat Potansiyeli Yüzde 50 Üzerinde
Haftaya 5 şirket kasasını açıyor: Yatırımcılara temettü verilecekHaftaya 5 şirket kasasını açıyor: Yatırımcılara temettü verilecek

Google Haberler