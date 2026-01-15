Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), pay piyasasında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) zorunlu bir bildirimde bulundu.

"HENÜZ AÇIKLANMAMIŞ BİR HABERİMİZ YOK"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne atıfta bulunuldu.

Batısöke yönetimi, hisse senedi üzerindeki fiyat ve miktar hareketlerini haklı çıkaracak, kamuya açıklanması gereken ancak henüz açıklanmamış herhangi bir "özel durumun" bulunmadığını vurguladı.

Bu açıklama ile birlikte şirket, hissedeki hareketliliğin şirketin içsel bir gelişmesinden veya sızdırılan bir haber akışından kaynaklanmadığını resmi olarak teyit etmiş oldu.