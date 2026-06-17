Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tamamı BİM ve bağlı ortaklıklarından oluşan konsorsiyumun yeni bir katılım bankası kurma talebini onayladı.

Alınan devasa onay kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

ORTAKLARIN TAMAMI BİM GRUBUNDAN: 10 MİLYAR TL’LİK DEV SERMAYE

Resmi Gazete'de paylaşılan karara göre Dost Katılım Bankası A.Ş. unvanıyla hayata geçirilecek yeni finans kuruluşunun başlangıç sermayesi tam 10 milyar TL olarak belirlendi.

Bankanın kurucu ortaklar listesinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin yanı sıra grubun üretim, lojistik ve atık yönetimi gibi operasyonlarını yürüten Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ES Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer alıyor.

SIRADA NE VAR?

BDDK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan bu yeşil ışığı, Dost Katılım Bankası için bankacılık sektörüne girişin ilk ve en önemli virajı anlamına geliyor.

Verilen kuruluş izni, bankanın hukuki olarak tüzel kişilik kazanmasının, yönetim kurulunu ve kurumsal organizasyon şemasını oluşturmasının önünü açıyor.

Finansal piyasalarda müşteri kabul etmek, mevduat/fon toplamak ve aktif bankacılık işlemlerine fiilen başlayabilmek için bankanın BDDK’den ayrıca bir "faaliyet izni" alması gerekecek.

KATILIM BANKACILIĞI MODELİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Geleneksel mevduat bankacılığından tamamen farklı bir kulvarda yer alan katılım bankaları, faizsiz finans prensipleriyle hareket eder. Vatandaşlardan ve kurumlardan toplanan fonlar faizle değerlendirilmez.

Bunun yerine; reel ticaret, ortaklık yatırımları, kira sertifikaları (sukuk), üretim finansmanları ve doğrudan kâr-zarar ortaklığı paylaşımı metotlarıyla ekonomiye kazandırılır.

BİM'in perakendeden gelen devasa nakit gücü ve müşteri ağı düşünüldüğünde, Dost Katılım Bankası'nın faizsiz finans sektöründeki dengeleri nasıl etkileyeceği ekonomi dünyası tarafından şimdiden merakla takip ediliyor.