Borsa İstanbul’un önemli gayrimenkul şirketlerinden Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) yatırımcıları için beklenen süreç tamamlandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), şirketin gerçekleştirdiği yüzde 600 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kazanılan payların bugün itibarıyla yatırımcı hesaplarına geçtiğini duyurdu.
19 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle süreç resmileşti.
MKK açıklamasında, bölünme işleminin 15 Ocak 2026 tarihinde başladığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 15.01.2026 tarihinde başlayan yüzde 600 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 19.01.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."
YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Bu dev sermaye artırımı ile birlikte ALGYO yatırımcılarının portföylerindeki lot sayıları ciddi oranda arttı.
Bölünme öncesinde portföyünde hisse bulunduran yatırımcılar için matematik şu şekilde işledi:
• Sermaye Artırım Oranı: Yüzde 600
• Örnek Senaryo: Bölünme öncesi elinde 100 lot ALGYO hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına 600 adet bedelsiz pay eklendi.
• Sonuç: Yatırımcının toplam hisse adedi 700 lota yükseldi.
SÜREÇ TAMAMLANDI
15 Ocak'ta hisse fiyatının bölünmesiyle başlayan teknik süreç, 19 Ocak (bugün) itibarıyla yeni payların hesaplarda görünür hale gelmesiyle fiilen tamamlanmış oldu. Yatırımcılar bugünden itibaren artan lot sayılarıyla işlem yapabilecekler.