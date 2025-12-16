Günün ilk yarısında işlem hacmi ve fiyat hareketleriyle öne çıkan hisse senedi, saat 11:45 verilerine göre yüzde 9,95 artışla 295,50 TL tavan fiyatına ulaştı. Derinlik ekranlarına yansıyan anlık verilere göre, tavanda bekleyen 144.582 adet alıcı emri bulunurken, satış tarafında bekleyen lot sayısının sıfır olması hissede güçlü bir "kilit" görünümü oluşturdu.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ "DEVLER"

Paylaşılan aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, tahtadaki alımların yüzde 88 gibi çok yüksek bir oranda "İlk 5 Alıcı" tarafından yapıldığı görüldü.

Bank of America Dikkat Çekti: Piyasa yapıcı gücü ve robot işlemleriyle bilinen global finans devi Bank of America'nın, net 40 bin lotun üzerindeki alımla (yüzde 24 pay) alıcı tarafında ikinci sırada yer alması, hissedeki hareketi destekleyen en önemli unsur oldu.

Lider Alıcı: Deniz Yatırım ise 78 bin lotu aşan net alımıyla (yüzde 46 pay) tahtayı domine eden kurum olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, yükselişin küçük yatırımcıdan ziyade toplu ve kurumsal alımlarla desteklendiğini ortaya koydu.

YÜZDE 2000 BEDELSİZ BEKLENTİSİ

Piyasa kulislerinde şirketin güçlü özkaynak yapısına atıfta bulunularak konuşulan yüzde 2000 oranında bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, hisse üzerindeki "bedelsiz rüzgarını" estiren ana temel gerekçe olarak gösteriliyor. Yatırımcılar, şirketin iç kaynaklarını kullanarak sermayesini güçlendirme ihtimalini fiyatlarken, gözler KAP'a düşebilecek resmi bir habere çevrilmiş durumda.

PİYASA RİSKİ VE UYARI

Saat 11:45 itibariyle tavanda güçlü bir alıcı bloku bulunsa da, seansın ilerleyen saatlerinde piyasa genelinde yaşanabilecek satışlar veya kar realizasyonları, tavanın bozulmasına (çözülmesine) neden olabilir. Yatırımcıların anlık veri akışını takip etmeleri ve henüz resmiyete dökülmemiş beklentilerle işlem yaparken risk yönetimini elden bırakmamaları önem arz etmektedir.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, 16.12.2025 tarihli ve saat 11:45 itibariyle geçerli olan anlık piyasa verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler seans içerisinde değişkenlik gösterebilir.