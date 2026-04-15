Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

DAĞITILABİLİR KÂR BULUNMUYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kâr dağıtımı yapılmama gerekçesi olarak finansal tablolardaki dağıtılabilir dönem kârının durumu işaret edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.”

GENEL KURUL’DAN ONAY ÇIKTI

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtılmamasına yönelik bu önerisi, gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, kâr payı dağıtılmaması hususu pay sahipleri tarafından kabul edilerek kesinleşti.

