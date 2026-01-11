Borsa İstanbul’da taşlar yerinden oynuyor! Finansmana erişimin zorlaştığı, faizlerin el yaktığı bir dönemde "nakit kraldır" sözü yeniden hayat buldu. 2026 yılı finansal tablolarının açıklanmasıyla birlikte, kasası ağzına kadar nakit dolu olan, borç korkusu yaşamayan "Nakit Kaleleri" belli oldu.

Listede görmeye alışık olduğumuz dev holdinglerin yerine, oranlarıyla dudak uçuklatan sürpriz isimler zirveye yerleşti. İşte kısa vadeli borçlarını defalarca kez ödeyebilecek güce sahip olan o 5 şirket!

Likidite Şampiyonları: Paranın Üzerinde Oturuyorlar

Nakit oranı, bir şirketin en likit varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ne kadar rahat karşılayabildiğini gösterir. Bu listedeki şirketler için "borç ödemek" bir sorun değil, sadece bir detay.

Zirvedeki Sürpriz: Oba Makarnacılık (OBAMS)

Listenin en tepesinde gıda sektörünün devlerinden Oba Makarnacılık yer alıyor. %1.598 gibi inanılmaz bir nakit oranına ulaşan şirket, sadece kendi sektöründe değil, tüm Borsa İstanbul içerisinde bir likidite canavarına dönüşmüş durumda. Bu rakam, şirketin kısa vadeli borçlarının tam 15 katından fazla nakdi kasasında tuttuğu anlamına geliyor.

Gayrimenkulde Ezber Bozan: MHRGY

Genellikle borçluluk oranlarıyla bilinen GYO sektöründe MHR Gayrimenkul, %1.427'lik oranıyla ezber bozuyor. Yatırımcılar için "güvenli liman" imajı çizen şirket, nakit gücüyle sektördeki rakiplerinden keskin bir şekilde ayrışıyor.

Neden Bu Şirketler Takipte?

Peki, kasada bu kadar çok nakit olması ne anlama geliyor? Piyasa uzmanlarına göre bu durum üç büyük avantaj sağlıyor:

Faiz Zırhı: Kredi çekmeye ihtiyaç duymadıkları için yüksek faiz ortamından etkilenmiyorlar.

Fırsat Avcılığı: Olası bir krizde veya yeni yatırım fırsatında anında hamle yapabilecek "sıcak paraya" sahipler.

Operasyonel Esneklik: Tedarik zinciri ve büyüme hamlelerinde kimseden izin almadan, kendi öz kaynaklarıyla ilerleyebiliyorlar.

Kritik Not: Bu veriler şirketlerin finansal sağlamlığını gösterse de, yatırım kararı alırken sadece nakit oranına değil; şirketin büyüme stratejilerine, karlılığına ve sektör analizlerine de bakmak hayati önem taşıyor.