Ocak 2026’nın ilk günleri, dünya siyasetinde tarihi bir kırılmaya sahne oluyor. Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği hava saldırıları ve ardından özel kuvvetlerin Caracas’ta Maduro’yu ele geçirmesi, "riskli varlıklar" için normal şartlarda bir düşüş sinyali olarak kabul edilirdi. Ancak Bitcoin, bu geleneksel teoriyi bir kez daha yıktı.

Operasyon haberlerinin ilk saatlerinde 89.500 dolar seviyelerine kadar çekilen BTC, piyasadaki panik havasının dağılmasıyla birlikte güçlü bir alım talebiyle karşılaştı. Analistler, bu direnci Bitcoin'in artık "modern bir güvenli liman" olarak görüldüğünün bir kanıtı olarak yorumluyor.

Analistler Ne Diyor? "Bitcoin Bu Şoku Zaten Fiyatladı"

Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden Michaël van de Poppe, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Yön Ocak ayı boyunca yukarı görünüyor. Bitcoin 21 günlük hareketli ortalamasının (87.850 dolar) üzerinde kaldığı sürece, Venezuela’daki durumun kalıcı bir düzeltme yaratmasını beklemiyorum," ifadelerini kullandı.

Coin Bureau kurucusu Nic Puckrin ise Bitcoin'in tepkisini şu sözlerle özetledi: "ABD bir ülkeyi bombaladı ve liderini ele geçirdi; üstelik bu bir hafta sonunda yaşandı. Buna rağmen Bitcoin neredeyse yerinden kıpırdamadı. Bu, piyasanın olgunlaştığının en büyük göstergesidir."

Maduro New York’ta, Bitcoin Zirvede

Venezuela lideri Maduro’nun Manhattan’daki bir gözaltı merkezine nakledildiği haberleri yayılırken, Bitcoin piyasası odağını makroekonomik verilere çevirdi. Uzmanlar, Bitcoin’in altından koparak kendi bağımsız grafiğini çizmeye başladığını ve Ocak ayı sonuna kadar 96.000 – 100.000 dolar hedefinin hala masada olduğunu belirtiyor.

Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

Piyasalar şu an Venezuela sonrası yaşanabilecek olası petrol arzı sıkıntılarına ve bu durumun ABD enflasyonuna etkisine odaklanmış durumda. Ancak kurumsal yatırımcıların "dipten satın al" (BTFD) iştahı, Bitcoin'in 90.000 dolar üzerindeki kalıcılığını desteklemeye devam ediyor.