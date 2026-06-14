Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından toparlanma sinyalleri öne çıkıyor. Bitcoin, bu hafta yeniden 63 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 64 bin 291 dolar civarında işlem görüyor.

KRİPTO PİYASASININ DEĞERİ 2,26 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

Piyasadaki kısmi iyileşmeyle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık yüzde 2,8 artış göstererek 2,26 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin, 2022 sonunda yaşanan FTX çöküşünden bu yana piyasanın karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde kısa süreliğine 60 bin doların altına kadar gerilemişti. Son yükselişle birlikte BTC fiyatı 62 bin 500 ile 63 bin 500 dolar bandında dengelenmeye başladı.

ALTCOINLERDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin'deki toparlanma altcoin piyasasına da olumlu yansıdı.

XRP yüzde 3,3 yükselişle 1,16 dolar seviyesine yaklaşırken, Solana yüzde 3,7 değer kazanarak 66,61 dolara çıktı. Hyperliquid'in HYPE tokenı ise yüzde 12,2 yükselişle 64,50 dolara ulaştı.

KISA POZİSYONLARDA YARIM MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

Bitcoin'deki hızlı toparlanma düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıları zor durumda bıraktı.

Bir gün içerisinde yarım milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edilirken, bu durum fiyatlardaki yükselişi destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

STRATEGY YENİDEN BITCOIN ALIMINA BAŞLADI

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisi de yeniden gündeme geldi.

Bitcoin'in en büyük halka açık kurumsal sahibi olan Strategy, önceki hafta yaşanan satış baskısının ardından yeniden Bitcoin alımına başladı. Şirketin alımlara dönmesi, uzun süredir uyguladığı Bitcoin hazine stratejisinin devam ettiğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.

Piyasada bu gelişme, büyük yatırımcıların düşen fiyatları risk yerine fırsat olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

GÖZLER MAKROEKONOMİK GELİŞMELERDE

Kripto para piyasalarında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve Güney Kore piyasalarında yaşanan sert satışlar küresel risk iştahını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimlerine yönelik çağrıları da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasa katılımcıları gelecek hafta açıklanacak kritik makroekonomik verilerin kripto para piyasalarında yeni fiyat hareketlerine yol açabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan kripto para piyasasının yakından takip ettiği analist Michaël van de Poppe'nin tüm portföyünü altcoinlere çevirdiğini açıklaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.