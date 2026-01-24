Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son bültende piyasa bozucu eylemlere karşı adeta savaş açtı. BJKAS (Beşiktaş Futbol Yatırımları) ve KUYAS (Kuyaş Yatırım) pay piyasalarındaki işlemleri mercek altına alan Kurul, 9 isme toplamda 648 milyon TL'yi aşan devasa bir idari para cezası (İPC) paketi kesti. Özellikle BJKAS tahtasındaki bir isme kesilen 306 milyon TL'lik ceza, borsa tarihinin en ağır yaptırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

BJKAS Tahtasında "Kırmızı Kart": 644 Milyon TL Ceza

Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler, 8 şahsa kesilen astronomik cezalarla sonuçlandı. Kurul, bu isimlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.

İşte BJKAS Cezalarının Dağılımı:

KUYAS'ta Milyonluk Fatura

Kurul'un radarına takılan bir diğer hisse ise Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Mahmut ÖZMEN isimli şahsa, KUYAS pay piyasasında gerçekleştirdiği piyasa bozucu eylemler nedeniyle 3.535.364,06 TL idari para cezası uygulandı.

Piyasa Bozucu Eylem Nedir?

Cezaların dayandırıldığı VI-104.1 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi; yapay fiyat oluşturma, aktif piyasa izlenimi uyandırma, emir iptali veya fiyatı etkilemeye yönelik yanıltıcı işlemleri kapsar. SPK'nın bu kadar yüksek tutarlarda ceza kesmesi, piyasa şeffaflığını koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.