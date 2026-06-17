SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının gözünü çevirdiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki kanun teklifine dair gerçekler ve bu düzenlemenin yasalaşması halinde makroekonomi ile lojistik altyapı üzerinde yaratacağı devasa etkiler mercek altına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Kadim Durmaz tarafından geçtiğimiz şubat ayında Meclis’e sunulan kanun teklifine ilişkin şu an için herhangi bir yeni gelişme ya da yasalaşma adımı bulunmuyor.

MASADAKİ TEKLİFİN ŞARTLARI NELER?

Meclis komisyonunda bekleyen taslak incelendiğinde, suistimalleri önlemek adına çok sıkı kuralların getirildiği görülüyor:

• 5 Yıl Devir Yasağı: Emekliler aldıkları ÖTV'siz aracı 5 yıl boyunca bir başkasına devredemeyecek veya satamayacak.

• Erken Satışta Vergi İadesi: Eğer mücbir sebep olmaksızın 5 yıllık süre dolmadan araç satılırsa, zamanında alınmayan ÖTV tutarı gecikme faizi ve diğer yükümlülükleri ile birlikte devlet tarafından geri tahsil edilecek.

• Afet ve Kaza İstisnası: Deprem, yangın, sel veya ağır kaza gibi durumlar nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirse ve hurdaya çıkarılırsa, 5 yıl dolmasa bile emekliye bir defaya mahsus yeniden ÖTV'siz araç alma hakkı tanınacak.

Analistler, mevcut lojistik ve ekonomik altyapı yeniden dizayn edilmeden bu ölçekte bir muafiyetin hayata geçirilmesinin yakın gelecekte imkansıza yakın olduğunu, bu nedenle teklifin şu an için rasyonel bir inandırıcılık taşımadığını belirtiyor.

YASA ÇIKARSA FİYATLAR NE OLACAK? (ÖTV'SİZ TAHMİNİ FİYAT LİSTESİ)

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, araç fiyatlarından ÖTV tamamen çıkarılacak ve ham fiyata sadece yüzde 20 katma değer vergisi (KDV) eklenecek.

Bu formüle göre güncel piyasadaki bazı popüler modellerin ÖTV'siz tahmini fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

Fiat Grubu



• Fiat Egea Easy 1.6 Dizel Manuel: 786.200 TL

• Fiat Egea Easy 1.6 Dizel Otomatik: 991.900 TL

• Fiat Egea Urban 1.6 Dizel Otomatik: 1.020.000 TL

• Fiat Egea Cross Lounge 1.6 Dizel Otomatik: 1.020.000 TL

• Fiat Egea Cross Limited 1.6 Dizel Otomatik: 1.114.400 TL

Toyota Grubu



• Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.056.451 TL

• Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.205.340 TL

• Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.352.140 TL

• Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.603.500 TL

• Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.374.493 TL

Renault Grubu



• Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 bg: 1.016.666 TL

• Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: 994.999 TL

Premium Segment (Mercedes & BMW)



Yüksek motor hacmi ve çıplak fiyatı nedeniyle yüksek ÖTV diliminde yer alan premium araçlarda da düşüş oranları dikkat çekiyor:

• BMW 320i Sedan Sport Line: 2.764.500 TL

• Mercedes C200 4MATIC AMG: 3.179.000 TL

Kaynak: NTV