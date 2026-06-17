Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat ve bunun bir sonucu olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle trafiğe açılacağına dair güçlenen beklentiler, petrol piyasalarında çok sert bir gevşemeye yol açtı.

Jeopolitik risk priminin hızla ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimini hızlandıran Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek kritik 80 dolar barajının altına indi.

Haftalık bazda bakıldığında ise petroldeki toplam kayıp yüzde 17’ye yaklaşarak son dönemin en sert çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

YARIN İNDİRİM VAR

Küresel piyasalardaki bu tarihi geri çekilme, yurt içinde motorin fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre; motorin grubunda yarından (perşembe) itibaren geçerli olmak üzere haftanın üçüncü büyük indirimi bekleniyor.

İNDİRİMLERİN NE KADARI POMPAYA YANSIYOR?

Uluslararası piyasalarda ham madde maliyetleri devasa oranlarda düşse de yurt içinde yürürlükte olan eşel mobil sistemi gereğince bu düşüşlerin bir kısmı özel tüketim vergisi (ÖTV) ayarlamasında kullanılırken, kalan kısmı doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor.

İşte motorinde hafta başından bu yana yaşanan üç büyük indirim dalgası:

• 16 Haziran Salı (İlk Dalga): Motorinde 4,88 TL'lik dev bir maliyet düşüşü meydana geldi. Sistem gereği bu tutarın 1,23 TL’si pompa fiyatlarına indirim olarak yansıtıldı.

• 17 Haziran Çarşamba (İkinci Dalga): Gece yarısı itibarıyla motorin grubunda 1,66 TL'lik yeni bir maliyet azalışı yaşandı. Bu düşüşün de 42 kuruşu sürücülerin ceplerine indirim olarak yansıdı.

• 18 Haziran Perşembe (Üçüncü Dalga / Beklenen): Sektör kaynaklarının aktardığı verilere göre yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında 1,83 TL’lik bir indirim alanı daha oluştu. Yeni hesaplamalara göre bu tutarın 46 kuruşunun doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

BENZİN VE LPG İNDİRİMİ VAR MI?

Motorin grubunda kelimenin tam anlamıyla indirim yağmuru yaşanırken, benzin ve LPG (otogaz) ürünlerinde ise yarın için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş trendinin bu seviyelerde kalıcı olması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin grubu için de indirim pencerelerinin açılabileceği belirtiliyor.

17 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,12 TL/LT

Motorin: 64,86 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,97 TL/LT

Motorin: 64,71 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara

Benzin: 64,09 TL/LT

Motorin: 65,97 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir

Benzin: 64,36 TL/LT

Motorin: 66,24 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT