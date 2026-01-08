Küresel finans devi Bank of America (BofA), emtia piyasaları için 2026 projeksiyonlarını güncelledi. Bankanın stratejistlerine göre, dünya ekonomisi sadece bir fiyat artışıyla değil, "Büyük Döngü" (Great Cycle) olarak adlandırılan yapısal bir değişimle karşı karşıya.

Peki, BofA neden bakır ve gümüşü radarına aldı? İşte masadaki o gizli kartlar:

BAKIR: "YAPAY ZEKANIN GİZLİ YAKITI"

BofA analistleri, bakırı artık sadece bir inşaat malzemesi olarak görmüyor. Bakır, dijital ve yeşil devrimin "yeni petrolü" ilan edilmiş durumda.

Veri Merkezleri Patlaması: Yapay zeka (AI) operasyonları için gereken devasa veri merkezleri, geleneksel tesislere göre kat kat daha fazla bakır kablolama ve enerji altyapısı gerektiriyor.

Arz Uçurumu: Maden yatırımlarının yetersiz kalması, 2026 itibarıyla piyasada kapatılması zor bir fiziksel açık yaratıyor.

HEDEF Fiyat: BofA, bakırda 12.000 dolar/ton seviyelerinin artık bir hayal olmadığını, bu "Büyük Döngü"nün fiyatları yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor.

GÜMÜŞ: "SESSİZ DEV UYANIYOR"

Gümüş, uzun süredir altının gölgesinde kalmış olabilir ancak BofA'ya göre kartlar yeniden dağıtılıyor. Gümüş, hem finansal bir sığınak hem de endüstriyel bir zorunluluk olarak çifte güç kazanıyor.

Güneş Paneli Devrimi: Yenilenebilir enerjiye geçişte gümüşün ikamesi yok. Güneş paneli üretimindeki artış, gümüş talebini tarihin en yüksek seviyelerine itiyor.

Rasyo Analizi: Altın/Gümüş rasyosundaki dengesizlik, gümüşün "aşırı ucuz" kaldığına işaret ediyor. BofA, bu farkın hızla kapanacağını öngörüyor.

Hedef Fiyat: Banka, gümüşün 35 doları kalıcı olarak aşarak 40 dolar sınırına doğru agresif bir atak yapmasını bekliyor.

NEDEN ŞİMDİ?

BofA'nın bu raporu, dünya genelindeki faiz indirim döngüsü ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde geldi. Banka, yatırımcılara şu mesajı veriyor:

"Kağıt varlıklardan fiziksel varlıklara geçişte, endüstriyel gücü olan değerli metaller kazanan tarafta olacak."

Önemli Not: Bank of America'nın bu tahminleri karmaşık piyasa analizlerine dayanmaktadır ve her yatırım gibi risk içerir. Bu metin bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.