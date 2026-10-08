Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başlangıç yapsa da açılışın ardından artan satış baskısıyla yönünü aşağı çevirdi.

Dün günü yüzde 2,03 değer kaybıyla 12.122,94 puandan tamamlayan endekste, BIST 100 hisselerinden para çıkışı hız kazandı.

BOFA BANKACILIK HİSSELERİNİ SATTI

8 Ekim 2026 gün ortası verilerine göre BofA’nın satış tarafında ağırlıklı olarak bankacılık ve savunma sanayii hisseleri yer alırken, alım tarafında savunma/enerji, holding ve perakende odaklı tercihler öne çıktı.

Saat 12:40 İtibarıyla Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler

BofA'nın toplam satış hacminin büyük kısmını bankacılık hisseleri oluşturdu:

• AKBNK (Akbank): -363.834.664,15 TL (Yüzde 16,98 pay, 68,286 TL ortalama maliyet)

• ASELS (Aselsan): -331.162.688,50 TL (Yüzde 15,46 pay, 348,308 TL ortalama maliyet)

• ISCTR (İş Bankası C): -268.590.081,99 TL (Yüzde 12,54 pay, 12,768 TL ortalama maliyet)

• YKBNK (Yapı Kredi): -237.123.495,82 TL (Yüzde 11,07 pay, 35,875 TL ortalama maliyet)

• KLRHO (Kiler Holding): -83.577.597,81 TL (Yüzde 3,90 pay, 14,524 TL ortalama maliyet)

• Diğer: -857.834.684,48 TL (Yüzde 40,05)

Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler



Genel satıcılı seyre rağmen BofA’nın net alım gerçekleştirdiği hisseler şunlar oldu:

• TRALT (Türk Altın): +88.036.438,70 TL (Yüzde 9,28 pay, 41,804 TL ortalama maliyet)

• ASTOR (Astor Enerji): +85.625.950,80 TL (Yüzde 9,02 pay, 186,302 TL ortalama maliyet)

• KCHOL (Koç Holding): +59.572.613,70 TL (Yüzde 6,28 pay, 211,253 TL ortalama maliyet)

• TCELL (Turkcell): +56.426.958,50 TL (Yüzde 5,95 pay, 99,879 TL ortalama maliyet)

• FROTO (Ford Otosan): +50.825.254,75 TL (Yüzde 5,36 pay, 74,326 TL ortalama maliyet)

• Diğer: +608.544.098,42 TL (Yüzde 64,12)

BofA'nın özellikle banka hisselerinden yoğun çıkış yapması, endeksteki aşağı yönlü baskıyı artıran ana unsur olarak değerlendiriliyor.

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