Dün günü yüzde 2,03 değer kaybıyla 12.122,94 puandan tamamlayan endekste, BIST 100 hisselerinden para çıkışı hız kazanmış durumda.

Sektör endeksleri arasında yüzde 1,03 kazançla kimya, petrol, plastik öne çıkarken; en çok gerileyen sektör yüzde 6,08 kayıpla finansal kiralama ve faktoring oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,47 oranında değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALAR VE JEOPOLİTİK GERİLİM BASKIYI ARTIRIYOR

Piyasalardaki negatif seyirde hem küresel hem de bölgesel gelişmeler etkili oluyor:

• Fed Beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel risk iştahını düşürüyor.

• Jeopolitik Riskler: Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi ve ABD Beyaz Saray yönetimi ile Pentagon cephesinden gelen haber akışlarının bölgedeki gerilimi tırmandırması, varlık fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Analistlerin Kritik Seviyeleri: Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan destek; 12.300 ve 12.400 puan seviyeleri ise direnç konumu olarak takip ediliyor.

SAAT 12:15 İTİBARIYLA PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Günün ilk yarısı geride kalırken BIST 100 tahtalarındaki para akışı tablosu netleşti.

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



• BIMAS: +78.772.292 TL net giriş | Son: 399,00 TL (Yüzde 1,20)

• TUPRS: +71.098.468 TL net giriş | Son: 386,50 TL (Yüzde 1,78)

• TRALT: +47.461.215 TL net giriş | Son: 41,86 TL (Yüzde 1,26)

• KCHOL: +33.605.912 TL net giriş | Son: 210,30 TL (Yüzde 0,33)

• TCELL: +31.573.977 TL net giriş | Son: 99,70 TL (Yüzde 0,30)

• SAHOL: +21.333.993 TL net giriş | Son: 87,20 TL (Yüzde -0,46)

• TURSG: +18.590.424 TL net giriş | Son: 5,57 TL (Yüzde 0,91)

• SASA: +16.591.461 TL net giriş | Son: 1,86 TL (Yüzde 0,54)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



• ASELS: -368.263.062 TL net çıkış | Son: 344,50 TL (Yüzde -1,22)

• ASTOR: -154.400.835 TL net çıkış | Son: 187,90 TL (Yüzde 1,62)

• ISCTR: -145.035.399 TL net çıkış | Son: 12,78 TL (Yüzde -1,46)

• AKBNK: -116.557.893 TL net çıkış | Son: 68,15 TL (Yüzde -1,59)

• THYAO: -86.188.908 TL net çıkış | Son: 284,25 TL (Yüzde -0,70)

• KRDMD: -63.718.804 TL net çıkış | Son: 42,30 TL (Yüzde -1,44)

• YKBNK: -46.143.107 TL net çıkış | Son: 35,80 TL (Yüzde -2,19)

• EREGL: -38.322.387 TL net çıkış | Son: 36,30 TL (Yüzde -0,60)

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