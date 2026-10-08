Haziran 2023’te 13,43 TL seviyesinden halka arz edildikten sonra gösterdiği güçlü performansla zirveleri gören Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları, Borsa İstanbul tarihinin en sert düşüş dalgalarından birini yaşamaya devam ediyor.

Hissedeki sert fiyat hareketleri sürerken şirketin yönetim kademesinde de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Katılımevim tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart 2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcan’ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Sert düşüş trendinde 14 işlem günü boyunca taban olan KTLEV payları, 1 Ekim 2026 seansında 8,65 TL seviyesinden gelen alımlarla 10,54 TL’ye kadar yükselmişti. Ancak bu seviyelerde tutunamayan hissede düşüş ivmesi yeniden hız kazandı.

• Güncel Fiyat: Hisse, saat 11:23 itibarıyla günlük yüzde 4,83 düşüşle 6,30 TL seviyesine geriledi.

• Gün İçi Hareketler: Seans içerisinde en yüksek 6,50 TL, en düşük ise 6,21 TL seviyeleri test edildi.

• Günlük Hacim: Tahtadaki işlem hacmi 503,21 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

• Zirveden Satış: Zirve seviyelerinden başlayan satış dalgasıyla birlikte hissedeki toplam değer kaybı yüzde 80'i aştı.

BANK OF AMERİCA (BOFA) ALIM TARAFINDA LİDER

8 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tahtadaki ilk 5 alıcı kurum toplam 8.201.693 lot, ilk 5 satıcı kurum ise -5.632.320 lot işlem gerçekleştirdi. Net alım-satım dengesi 2.569.373 lot artı pozisyonda kaldı.

Net Alıcılar



• Bank of America (BofA): 4.119.280 lot (yüzde 46,19 pay, 6,388 TL ortalama maliyet)

• Ünlü Yatırım: 2.814.087 lot (yüzde 31,56 pay, 6,353 TL ortalama maliyet)

• Yapı Kredi Yatırım: 736.278 lot (yüzde 8,26 pay, 6,111 TL ortalama maliyet)

• Yatırım Finansman: 290.414 lot (yüzde 3,26 pay)

• Trive Yatırım: 241.634 lot (yüzde 2,71 pay)

• Diğer: 715.949 lot (yüzde 8,03)

Net Satıcılar



• Ziraat Yatırım: -1.759.644 lot (yüzde 19,73 pay, 6,429 TL ortalama maliyet)

• Garanti BBVA: -1.741.939 lot (yüzde 19,53 pay, 6,296 TL ortalama maliyet)

• Midas: -847.774 lot (yüzde 9,51 pay, 6,455 TL ortalama maliyet)

• Halk Yatırım: -689.475 lot (yüzde 7,73 pay)

• QNB Finans: -593.488 lot (yüzde 6,66 pay)

• Diğer: -3.285.322 lot (yüzde 36,84)

Yoğun yerli bireysel satışlarına karşın Bank of America'nın yüzde 46,19’luk payla alım tarafını domine etmesi, tahtadaki taban çözülmeleri ve denge arayışı açısından takip ediliyor.

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