Bank of America’nın işlemlerinde alım tarafında SASA ikinci sırada yer aldı. TURSG, HEKTS ve PSGYO da en çok net alım yapılan hisseler arasında öne çıktı.

Satış tarafında ise GENIL ilk sırada yer aldı. ISCTR ve DMRGD, BofA’nın en fazla net satış gerçekleştirdiği diğer hisseler oldu. Günlük işlem verilerinde BofA’nın net hacmi -908 milyon 577 bin 573 olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet CANTE 29.614.713,00 12,89 1,091 SASA 21.931.626,00 9,55 1,924 TURSG 8.428.185,00 3,67 5,525 HEKTS 7.957.909,00 3,46 2,183 PSGYO 7.905.468,00 3,44 1,742 Diğer 153.863.152,00 66,98 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet GENIL -21.684.353,00 13,10 4,474 ISCTR -20.838.100,00 12,59 12,719 DMRGD -15.759.044,00 9,52 7,332 GSRAY -9.539.306,00 5,76 0,803 SAHOL -6.464.676,00 3,91 84,665 Diğer -91.244.684,00 55,12 —

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