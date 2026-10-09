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Bank of America’nın (BofA) 9 Ekim 2026 tarihli hisse senedi işlemleri belli oldu. En fazla tercih ettiği hisse CANTE oldu.

Bank of America’nın işlemlerinde alım tarafında SASA ikinci sırada yer aldı. TURSG, HEKTS ve PSGYO da en çok net alım yapılan hisseler arasında öne çıktı.

Satış tarafında ise GENIL ilk sırada yer aldı. ISCTR ve DMRGD, BofA’nın en fazla net satış gerçekleştirdiği diğer hisseler oldu. Günlük işlem verilerinde BofA’nın net hacmi -908 milyon 577 bin 573 olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
CANTE 29.614.713,00 12,89 1,091
SASA 21.931.626,00 9,55 1,924
TURSG 8.428.185,00 3,67 5,525
HEKTS 7.957.909,00 3,46 2,183
PSGYO 7.905.468,00 3,44 1,742
Diğer 153.863.152,00 66,98

BofA satışa geçti: En çok GENIL elden çıkarıldı, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
GENIL -21.684.353,00 13,10 4,474
ISCTR -20.838.100,00 12,59 12,719
DMRGD -15.759.044,00 9,52 7,332
GSRAY -9.539.306,00 5,76 0,803
SAHOL -6.464.676,00 3,91 84,665
Diğer -91.244.684,00 55,12

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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