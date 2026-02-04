Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 13.866,24 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 90,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,68 ile elektrik, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile teknoloji devlerinden gelecek bilançolar yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde BIST 100 endeksi 14.000 seviyesini test ederek 13.998,18 puanla rekor tazelemesinin ardından gelen satışlarla günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.