Yatırımcıların yakından takip ettiği süreçte, şirket payları sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunuldu. İşte yatırımcıların bilmesi gereken kritik veriler:

• Talep Toplama Tarihleri: 5 - 6 - 7 Ocak 2026 (salı günü itibarıyla sürecin ikinci günündeyiz).

• Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL

• Konsorsiyum Lideri: Alnus Yatırım Menkul Değerler

Meysu kaç lot verir?

HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PAY YAPISI

Meysu Gıda, bu halka arz ile hem şirket kasasına kaynak sağlamayı hem de ortak satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Toplamda 175.000.000 TL nominal değerli payın satışı planlanıyor.

Satışa konu olan payların dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

YATIRIMCI NE BEKLEMELİ?

Halka arzın toplam büyüklüğü, hisse fiyatı (7,50 TL) ve toplam lot sayısı (175 Milyon) dikkate alındığında yaklaşık 1.3 Milyar TL seviyesinde bir büyüklüğe işaret ediyor.

Şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği gelirin büyük bir kısmını oluşturması (120 milyon lot), kaynağın şirketin operasyonlarını büyütmek için kullanılacağına dair pozitif bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Talep toplama süreci 7 Ocak 2026 Çarşamba günü (yarın) sona erecek.