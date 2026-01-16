Günlük bazda yabancı yatırımcının en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) yer aldı.

Spor endeksindeki bu hareketliliğin aksine, sanayi devi SASA'da yabancı payındaki sert düşüş göze çarptı.

Günlük değişimlerde öne çıkan hisseler şunlar oldu:

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ: 10 GÜNDÜR "AL" DİYENLER

Yabancı yatırımcının sadece günlük değil, bir trend halinde alım yaptığı hisseler de raporda geniş yer buldu.

Özellikle 5 hisse senedinde, yabancı oranının 10 gündür kesintisiz arttığı görüldü.

Yabancı Oranı Aralıksız Artanlar (Son 10 Gün):

• AKFIS

• BAKAB

• DOAS

• ERBOS

• INGRM

KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ: SATIŞ BASKISI SÜRENLER

Madalyonun diğer yüzünde ise yabancı yatırımcının portföyünden istikrarlı bir şekilde çıkardığı hisseler yer alıyor.

KLMSN, 10 günlük düşüş serisiyle bu listede başı çekerken, onu 8 gün ile Marshall Boya izledi.

Yabancı Oranı Sürekli Düşenler:



• KLMSN: 10 gündür düşüşte.

• MRSHL: 8 gündür düşüşte.

• KONYA: 6 gündür düşüşte.

• DAGI & DURDO: 5 gündür düşüşte.

GENEL PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Borsa İstanbul genelinde yabancı payı, günlük bazda -0.07 puanlık bir kayıpla yüzde 37.08 seviyesinde dengelendi.

Haftanın son gününde gelen bu veriler, yabancı yatırımcının seçici davrandığını ve genelde satış yönlü olsa da belirli hisselerde (özellikle FENER ve DOAS gibi) pozisyon artırdığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.