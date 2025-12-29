A1CAP – Geri alınan 300.000 adet pay 10,80 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,9 milyon TL kazanç elde edildi.

A1CAP & GLRYH – GLRYH tarafından 10,67 – 10,81 TL fiyat aralığından 2.975.000 adet A1CAP payı satılırken, GLRYH’nin A1CAP’teki payı %32,15’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 9,39 – 9,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLRYH – Geri alınan 300.000 adet pay 3,9 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 378.868 TL kazanç elde edildi.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.900 adet pay 18,91 TL fiyattan geri alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 15,93 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,08’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.055 adet pay 18,31 – 18,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone Teknoloji tarafından 32,56 – 32,78 TL fiyat aralığından 11.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,29’a yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.015 adet pay 47,86 – 48,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

PEKGY – TERA Yatırım tarafından 15.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RALYH – Rıza Kandemir tarafından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,54’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.000 adet pay 12,02 – 12,03 TL fiyat aralığından geri alındı.