İnfo Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende şirketlerin pay alım-satım haberleri paylaşıldı. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler pay alım-satım işlemlerini sürdürüyor. İşte paylarını geri alan şirketler..

A1CAP – Geri alınan 300.000 adet pay 10,80 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,9 milyon TL kazanç elde edildi.
A1CAP & GLRYH – GLRYH tarafından 10,67 – 10,81 TL fiyat aralığından 2.975.000 adet A1CAP payı satılırken, GLRYH’nin A1CAP’teki payı %32,15’e geriledi.
ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 9,39 – 9,62 TL fiyat aralığından geri alındı.
GLRYH – Geri alınan 300.000 adet pay 3,9 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 378.868 TL kazanç elde edildi.
JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.900 adet pay 18,91 TL fiyattan geri alındı.
KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 15,93 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,08’e yükseldi.
LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.055 adet pay 18,31 – 18,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
MACKO – Matchzone Teknoloji tarafından 32,56 – 32,78 TL fiyat aralığından 11.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,29’a yükseldi.
NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.015 adet pay 47,86 – 48,02 TL fiyat aralığından geri alındı.
PEKGYTERA Yatırım tarafından 15.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
RALYH – Rıza Kandemir tarafından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,54’e yükseldi.
TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.000 adet pay 12,02 – 12,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERİstanbul'da bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlarİstanbul'da bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar
PARTNERBakan Kacır, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı nedeniyle TUSAŞ ekibini tebrik ettiBakan Kacır, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı nedeniyle TUSAŞ ekibini tebrik etti