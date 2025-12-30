ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,41 – 10,60 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,75’e yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 50,80 – 52,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.800.850 adet pay 9,23 – 9,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 24,04 TL fiyattan geri alındı.

IEYHO – Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul tarafından 65,00 – 65,15 TL fiyat aralığından 905.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye geriledi.

IEYHO – Pusula Portföy tarafından 51,20 – 53,00 TL fiyat aralığından 204.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %32,95’e geriledi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.222 adet pay 17,95 – 18,07 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOGAN – Guriş Holding tarafından 8,14 TL fiyattan 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,14’e yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 15,90 TL fiyattan geri alındı.

MACKO – Matchzone Teknoloji tarafından 32,14 – 32,44 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,31’e yükseldi.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.703 adet pay 70,00 TL fiyattan geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 325.000 adet pay 47,36 – 47,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

PINSU & PNSUT – PNSUT tarafından 12,41 TL fiyattan 24.943.726 adet PINSU payının Yaşar Holding’e satıldığı açıklandı.

PINSU – Yaşar Holding tarafından 12,41 TL fiyattan 24.943.726 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %66,45’e yükseldi.

RODRG – Huriye Küçükdoğan tarafından 20,98 – 21,26 TL fiyat aralığından 52.920 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.

THYAO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 379.000 adet pay 264,00 – 264,50 TL fiyat aralığından geri alındı.