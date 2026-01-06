BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 20,16 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.076.785 adet pay 9,37 – 9,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 3,17 – 3,21 TL fiyat aralığından 10.750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,81’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 18,94 – 18,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 16,69 TL fiyattan geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 37.359 adet 67,65 – 68,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

REEDR – Uygar Saral tarafından 6,69 TL fiyattan 100.000 adet C grubu payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,91’e yükseldi.

SUWEN – Ziraat Portföy tarafından 9,78 TL fiyattan 2.279.239 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,20’ye yükseldi.