BAYRK – Şirket sermayesi bugün 56,5 milyon TL’den %342,7 oranında bedelsiz olarak 193,5 milyon TL artışla 250,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,4071 TL’ye denk gelmekte.

COSMO – Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.

OZGYO – Şirket sermayesi bugün 650 milyon TL’den %53,85 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,9695 TL’ye denk gelmekte.

TUCLK – Şirket sermayesinin 180 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 360 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 369.844 adet pay Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.