Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özkaynaklarını güçlendirme ve büyüme stratejileri kapsamında attıkları adımlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son dönemde şirketlerden peş peşe gelen bedelli, bedelsiz sermaye artırım kararları yakından takip ediliyor. İşte Borsa İstanbul'dan sermaye artırım haberleri...
BAYRK – Şirket sermayesi bugün 56,5 milyon TL’den %342,7 oranında bedelsiz olarak 193,5 milyon TL artışla 250,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,4071 TL’ye denk gelmekte.
COSMO – Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
OZGYO – Şirket sermayesi bugün 650 milyon TL’den %53,85 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,9695 TL’ye denk gelmekte.
TUCLK – Şirket sermayesinin 180 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 360 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 369.844 adet pay Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.