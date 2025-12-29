Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 11.150,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 107,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. İşte günün en çok yükselen ve düşen hisseleri:

EN FAZLA KAZANDIRAN BANKACILIK OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 4,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında temkinli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puanın destek, 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

(AA)