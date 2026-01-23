Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Ocak 2026 Cuma gününü yüzde 1,10 oranında yükselişle 12.992,71 puandan kapattı. Gün boyunca endeks, 12.904,56 puan ile en düşük, 13.030,83 puan ile rekor seviyeleri test ederken, toplam işlem hacmi 180 milyar 684 milyon TL oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 300.5 15.083.142.703,50 % 0.08 17:59 THYAO 301.5 14.399.070.568,25 % 0.84 17:59 ISCTR 15.16 10.024.944.350,84 % 3.34 18:00 ASTOR 160.9 8.726.625.733,20 % 4.48 18:00 AKBNK 78.9 8.650.365.046,90 % 1.41 17:59 Tüm Hisseler

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmelere dair haber akışı ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdüyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla 13.030,83 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine çıktı.

GELECEK HAFTA İZLENECEK VERİLER

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, üretici enflasyonu ile Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantı tutanakları, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

(AA)