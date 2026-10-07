Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'ye ilişkin merakla beklenen yıllık ülke sınıflandırması değerlendirmesini açıkladı. Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünde değişikliğe gidilmezken, ülke olası statü değişikliklerinin değerlendirildiği izleme listesine de alınmadı.

BORSA İSTANBUL VE SPK İLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

FTSE Russell'ın Türkiye'ye yönelik değerlendirmesinde fiili dolaşımdaki paylara ilişkin çalışmalar da öne çıktı.

Kurum, eylül ayındaki endeks değerlendirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaların odağında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşımdaki hisse senedi verileri bulunuyor.

FTSE Russell, söz konusu verilerin dayandığı ayrıntı düzeyinin geliştirilmesine yönelik imkanların Borsa İstanbul ve SPK ile değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

TÜRKİYE İZLEME LİSTESİNE ALINMADI

Yıllık değerlendirmede Türkiye'nin herhangi bir statü değişikliği için izleme sürecine alınmadığı görüldü.

Kararla birlikte Türkiye'nin FTSE Russell endekslerindeki mevcut piyasa sınıflandırması korunurken, fiili dolaşım verilerine ilişkin teknik çalışmalar ayrı olarak devam edecek.

MISIR LİSTEDEN ÇIKARILDI, UMMAN EKLENDİ

FTSE Russell'ın ülke sınıflandırması incelemesinde diğer piyasalara ilişkin kararlar da açıklandı.

Mısır, daha önce bulunduğu izleme listesinden çıkarıldı. Umman ise olası bir statü yükseltmesinin değerlendirilmesi amacıyla izleme listesine dahil edildi.

FTSE Russell'ın ülke sınıflandırmalarına ilişkin bir sonraki ara değerlendirmesinin 6 Nisan 2027'de açıklanması bekleniyor.