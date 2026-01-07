Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin paylarına yönelik manipülatif işlemler yapıldığına dair SPK raporlarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, hisse fiyatlarını yapay olarak yükselterek "piyasa dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN "HİSSE PAZARLADILAR"

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin, özellikle sosyal medya platformlarını ve kapalı mesajlaşma gruplarını kullanarak organize oldukları belirlendi.

Belirlenen şirketin hisseleri hakkında yanıltıcı bilgiler yayan ve yatırımcıları yönlendiren grubun, hissede suni fiyat artışları (yapay piyasa) oluşturarak haksız kazanç elde ettiği saptandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı.

Operasyonun merkezi İstanbul olurken; Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"ÖRGÜTLÜ PİYASA DOLANDIRICILIĞI" SUÇLAMASI

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla sorgulanacağı öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.