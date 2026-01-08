Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Söz konusu dava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Aydın, paylaşımında Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HEDEF alan ifadeler kullandığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin yakışıksız, mesnetsiz ve akıl dışı ithamlar içerdiği gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığı ifade edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.