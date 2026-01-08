Megakentte dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Özellikle sahil şeritlerinde ve güney ilçelerinde lodosun yıkıcı etkisi hissedildi.

TUZLA’DA TEKNELER SULARA GÖMÜLDÜ

Lodosun en sert vurduğu noktalardan biri Tuzla sahili oldu. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle limanda bağlı bulunan bazı teknelerin battığı öğrenildi. Zeytinburnu ve Beşiktaş sahil hatlarında ise dev dalgalar sahil bandını aşarak yürüyüş yollarını kapladı.

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtınanın karadaki bilançosu da ağır oldu. Bir semtte kökünden sökülen dev bir ağaç, o sırada yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildi. Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve belediye ekipleri, yoldaki ağaç parçalarını kaldırmak ve trafiği açmak için uzun süre çalışma yürüttü.

BİNALARDAN PARÇALAR KOPTU

Beylikdüzü’nde fırtınanın hızı binalara da zarar verdi. Bir binanın çatısında bulunan yalıtım malzemeleri rüzgarın şiddetine dayanamayarak koptu ve çevreye savruldu. Şans eseri bu sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Yetkililer, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek İstanbulluları dışarıdaki cisimlerin düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.